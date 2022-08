Samsung 970 EVO Plus da 500GB: sconto del 50% su Amazon

Con migliori prestazioni, efficienza e prezzi consigliati inferiori, il 970 EVO Plus di Samsung è un grande “vantaggio” in quasi tutti i sensi rispetto al suo predecessore. Fa concorrenza al fratello maggiore, il 970 PRO, e viene fornito con una suite software completa, rendendo il Samsung 970 EVO Plus un ottimo acquisto. Acquistalo ora su Amazon a soli 77,52€ invece di 154,69€.

Il 970 EVO Plus di Samsung ha sostituito il popolare 970 EVO come SSD NVMe mainstream per gli appassionati di tecnologia, i giocatori hardcore e i professionisti. Samsung ha dotato l’SSD di flash V5, che offre un bel salto di prestazioni fino a 3,5 GB/s di throughput di lettura sequenziale. L’unità vanta anche il supporto della crittografia hardware, una garanzia di cinque anni e una durata fino a 1.200 TBW. Nel complesso, il 970 EVO Plus è uno degli SSD più veloci sul mercato attualmente.

La mania del 3D NAND è iniziata nel 2013. Da allora, è stata una corsa per vedere chi può spingere gli strati più in alto, offrire la massima velocità e, ovviamente, offrire le migliori prestazioni. L’anno scorso, IMFT (Intel/Micron), Flash Forward (Toshiba/SanDisk) e SK Hynix hanno annunciato la loro NAND a 96 strati che offre velocità e densità migliorate rispetto alle parti a 64 strati.

A differenza dei loro concorrenti che hanno già annunciato la NAND 3D a 96 strati, Samsung non ha annunciato il numero esatto di strati nella sua V-NAND V5. È strano, data la tipica trasparenza dell’azienda e le prestazioni approfondite e le specifiche hardware.

Samsung afferma che il suo ultimo flash a 9 strati funziona a velocità molto più elevate rispetto al suo predecessore a 64 strati e presenta una bassa valutazione I/O di 1,2 V. Il nuovo flash supporta anche l’interfaccia Toggle 4.0, funziona a 1.4GT/s e viene fornito con una densità del die di 256 Gb per i modelli 970 EVO Plus da 250 GB, 500 GB e 1 TB.

La nuova V-NAND a 9 strati, combinata con le ottimizzazioni del firmware del 970 EVO Plus, migliora significativamente le prestazioni di scrittura casuale e dà all’SSD anche un leggero aumento delle prestazioni di lettura casuale. Anche le velocità di scrittura sequenziale sono aumentate di 800 MB/s.

Il 970 EVO Plus di Samsung può fornire fino a 3,5 GB/s di prestazioni di lettura sequenziale e fino a 3,3 GB/s di scrittura. Fornisce inoltre fino a 620.000/560.000 IOPS in lettura/scrittura casuali. Non lasciarti scappare lo sconto del 50% e acquistalo su Amazon, inoltre se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.