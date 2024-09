Samsung aggiorna i suoi vecchi foldable alla One UI 6.1.1: ecco le novità

Questa settimana, Samsung ha finalmente iniziato il rilascio dell’aggiornamento One UI 6.1.1 per i suoi modelli di punta della serie Galaxy S24. La suddetta skin era stata presentata insieme ai nuovi Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, ma ora questo aggiornamento è in arrivo anche sui modelli di punta e pieghevoli più vecchi. Ecco tutto quello che devi sapere.

Quali sono i device che stanno ricevendo la One UI 6.1.1 di Samsung?

Il colosso tecnologico sudcoreano ha rilasciato l’aggiornamento One UI 6.1.1 per la serie Galaxy S23 dello scorso anno (tramite AndroidAuthority). In altre parole, i modelli Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra stanno ora ricevendo questo aggiornamento. Oltre a questi tre, anche i pieghevoli Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 stanno ricevendo il firmware.

Sfortunatamente, questo aggiornamento è attualmente disponibile solo in Corea del Sud, ma è probabile che presto venga rilasciato in altre regioni come Stati Uniti, Regno Unito, Asia ed Europa. L’aggiornamento One UI 6.1.1 ha una dimensione superiore ai 2GB, quindi assicurati di avere spazio sufficiente prima di scaricare e installare l’aggiornamento software.

I modelli Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra stanno ricevendo rispettivamente le versioni firmware S918NKSU4CXH7, S918NOKR4CXH7 e S918NKSU4CXH7. Anche il Galaxy S23 FE sta ricevendo la build S711NKSU3BXH7. I possessori di questi terminali negli Stati Uniti dovrebbero ricevere l’aggiornamento One UI 6.1.1 entro questa settimana. E in Europa? Lecito attenderci un rollout nei giorni a venire, verosimilmente entro la fine del mese corrente. Restate connessi, vi faremo sapere non appena avremo maggiori info a riguardo.

Nelle notizie correlate, ricordiamo che la skin One UI 6.1.1 di Samsung porta con sé una serie di nuove funzionalità. Tra queste, ci sono strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale con Galaxy AI. Gli utenti potranno utilizzare nuove funzioni come Composer, la Modalità Ascolto per interpreti, Risposte Suggerite, e la funzione Sketch to Image. L’aggiornamento include anche la patch di sicurezza Android di settembre 2024.