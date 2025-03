Samsung annuncia il rilascio di One UI 7 per il 7 aprile 2025

Samsung ha annunciato il debutto ufficiale della nuova interfaccia utente One UI 7, previsto per il 7 aprile 2025. Completamente ridisegnata e arricchita di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, questa versione sarà inizialmente disponibile sui dispositivi premium del colosso coreano.

Con il lancio di One UI 7, Samsung rivoluziona l’esperienza d’uso degli smartphone Galaxy. Il rollout partirà dai modelli flagship come Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Z Fold6 e Z Flip6, per poi estendersi progressivamente al Galaxy S24 FE, alla serie S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 e ai tablet delle serie Tab S10 e S9.

Rivoluzione nell’interfaccia utente

Una delle principali innovazioni è la Now Bar, un elemento che consente di visualizzare informazioni in tempo reale direttamente nella schermata di blocco. Che si tratti di monitorare un allenamento, controllare il punteggio di una partita o scoprire quale brano è in riproduzione, tutto sarà accessibile senza dover sbloccare il dispositivo. L’interfaccia offre anche widget riprogettati e nuove opzioni di personalizzazione per la lock screen.

Potenza dell’AI a portata di tocco

Galaxy AI rappresenta il cuore pulsante delle funzionalità avanzate di One UI 7. Tra le novità, AI Select permette selezioni contestuali rimanendo nell’app in uso, mentre Writing Assist si occupa di formattare e sintetizzare automaticamente i testi. Per i creativi, Drawing Assist trasforma testi o schizzi in immagini elaborate, e Audio Eraser elimina rumori specifici dai video, migliorando la qualità complessiva dei contenuti multimediali.

Collaborazione con Google

Grazie alla partnership con Google, Gemini, il nuovo assistente AI, consente un controllo avanzato del dispositivo tramite comandi vocali naturali. Sarà possibile, ad esempio, cercare ristoranti nelle vicinanze semplicemente parlando al telefono come si farebbe con una persona. Anche la ricerca nelle impostazioni è stata ottimizzata per offrire suggerimenti personalizzati.

Con questo aggiornamento Galaxy, Samsung consolida la sua leadership tecnologica, dimostrando un impegno costante nel migliorare l’esperienza utente e nell’integrare tecnologie all’avanguardia per una maggiore fluidità e personalizzazione.