Samsung annuncia la One UI 6.1.1, cosa cambia con la nuova versione?

Samsung Electronics ha annunciato il piano di distribuzione della nuova iterazione della sua skin, la One UI 6.1.1, che porterà nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale (AI) a un numero maggiore di dispositivi della compagnia. L’aggiornamento, disponibile a partire da settembre, sarà esteso ai modelli precedenti, come Galaxy S24, S23, Z Fold5, Z Flip5 e Tab S9. Questo aggiornamento mira a migliorare l’esperienza mobile degli utenti, introducendo funzioni avanzate per la comunicazione, la produttività e la creatività.

Samsung One UI 6.1.1: tutte le novità

Una delle principali novità è “Interprete“, che rende la comunicazione in lingue diverse facile e veloce. La funzione di ascolto e la traduzione unidirezionale, ideale per seguire presentazioni in altre lingue, sono ora disponibili su tutti i dispositivi compatibili. Inoltre, “Assistente Chat” aiuta gli utenti a scrivere email o post sui social media con il supporto del “Compositore“, che crea messaggi completi partendo da alcune parole chiave. Anche “Risposte Suggerite“, precedentemente disponibile solo su Galaxy Z Flip6, sarà estesa alla serie Galaxy S24, consentendo risposte rapide tramite Galaxy Watch collegati.

Le nuove funzioni di Galaxy AI migliorano la produttività, trasformando i dispositivi Galaxy in strumenti ancora più efficienti. “Assistente Note” automatizza la creazione di appunti, traducendo e riassumendo testi o trascrivendo registrazioni vocali. La funzione “Traduzione in sovrimpressione PDF” permette di tradurre e modificare documenti PDF, e “Bozza su Immagine” aiuta a perfezionare le foto generando opzioni basate su schizzi semplici. Inoltre, “Cerchia e Cerca” con Google offre ricerche avanzate, inclusa la risoluzione di problemi matematici complessi e una nuova funzione di ricerca audio chiamata “Sound Search”. Galaxy AI rende accessibile la creazione di contenuti di livello professionale a tutti. La feature”Studio Ritratti” infine, permette di creare ritratti in stili artistici come cartoni animati 3D o acquerello. “Slow-mo istantaneo“, invece, permette di rallentare i video mantenendo alta la qualità dell’immagine, semplificando il processo di editing e condivisione. L’aggiornamento della One UI 6.1.1 per la serie Galaxy S24 sarà rilasciato in Corea dal 5 settembre, seguito da Nord America ed Europa a partire dal 9 settembre. Per altri dispositivi e regioni sarà reso disponibile nelle settimane successive; restate connessi per saperne di più.