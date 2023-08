Samsung Crystal UHD 55'' a -200€: PASSA a un livello successivo dell'INTRATTENIMENTO

La tecnologia TV sta avanzando a passi da gigante, e la Samsung Crystal UHD UE55CU7170UXZT è l’emblema di questa evoluzione. Con una combinazione di prestazioni di alta qualità e funzionalità smart avanzate, questa Smart TV è pronta a trasformare il modo in cui vivi l’intrattenimento a casa.

È infatti un centro di intrattenimento completo, progettato per portare l’esperienza visiva al livello successivo. In estrema sintesi, con una qualità dell’immagine eccezionale, funzionalità smart avanzate e design raffinato, questa televisione è la scelta ideale per chi cerca qualcosa di più dalla propria esperienza televisiva.

Qualità Crystal UHD 4K, Samsung splende con questa TV

Grazie alla risoluzione Crystal UHD 4K, questa TV ti regalerà immagini nitide e dettagliate come mai prima d’ora. I colori vividi e la profondità di contrasto ti faranno immergere in ogni scena, rendendo ogni contenuto visivo un’esperienza coinvolgente.

Con uno schermo da 55 pollici, questa TV è in grado di trasformare qualsiasi ambiente in un cinema domestico. Il design elegante e minimalista si integra perfettamente con qualsiasi arredamento, mentre il colore nero conferisce un tocco di eleganza.

La Samsung UE55CU7170UXZT è una Smart TV, il che significa che hai accesso a un mondo di contenuti online. Grazie al sistema operativo intelligente, puoi accedere a servizi di streaming, app e contenuti online direttamente dal tuo televisore. Scopri una vasta gamma di contenuti, dai film alle serie TV, fino ai video online.



Con il supporto DVB-T2, questa TV è pronta per i cambiamenti tecnologici. Garantisce una ricezione di segnale ottimizzata e una migliore qualità dell’immagine, per un’esperienza visiva ancora più coinvolgente. Il fatto che sia del 2023 significa che puoi stare tranquillo, sapendo che hai un pezzo di tecnologia all’avanguardia nel tuo salotto. Il tutto spendendo oggi appena 499€ anziché 699€ grazie allo sconto del 28% disponibile su Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

