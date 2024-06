Samsung: doppio tocco sul retro del telefono personalizzabile in Android 15

Samsung sta lavorando a una nuova funzionalità di GoodLock che consentirà di controllare l’ora con un doppio tocco sullo smartphone. E non solo ovviamente. Good Lock è una suite software per modificare e personalizzare l’interfaccia utente sui dispositivi Samsung Galaxy. È sviluppata da GoodLock Labs in collaborazione con Samsung. I colleghi di The Mobile Indian hanno scoperto delle nuove implementazioni nel modulo RegiStar di GoodLock, che permette di personalizzare le impostazioni così come abilitare il back tap e aggiungere scorciatoie per il tasto Power.

La funzione “Double Tap” sul retro del telefono non è qualcosa di nuovo, è presente sia su iPhone che su Pixel. Registar su Samsung Galaxy è molto personalizzabile, basta pensare alla possibilità su uno Z Fold o uno Z Flip di richiamare app sullo schermo esterno, e da oggi ha anche la possibilità di mostrare l’ora anche quando il telefono è spento. Nulla di sconvolgente, i Galaxy hanno la funzione Always On e, baste semplicemente toccare lo schermo per vedere l’ora, ma senza dubbio è una funziona in più, sempre nell’ottica di una personalizzazione sempre più vasta e un’esperienza utente più immediata e piacevole. Più in generale Registar di GoodLock permette agli utenti più “smanettoni” di personalizzare al massimo possibile il proprio dispositivo, andando oltre le possibilità date dalla U.I. di Samsung. Non c’è solo il Double Tap, ma il Triple Tap. A questi tocchi è possibile assegnare una serie di comandi veloci, come mostrare le notifiche, fare uno screenshot, mostrare le app recenti e altro.