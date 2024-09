Samsung Galaxy A16 5G: il nuovo midrange low-cost è alle porte

Samsung sta lavorando a diversi nuovi prodotti entry-level e di fascia media. Pochi giorni fa abbiamo dato una prima occhiata al Galaxy M55s, e adesso è emerso un altro telefono del marchio sudcoreano, il Galaxy A16 5G, grazie a dei render di alta qualità.

Samsung Galaxy A16 5G: cosa sappiamo ad oggi

Come detto, questa volta si tratta del Galaxy A16 5G, uno smartphone entry-level, il cui render è stato rivelato da Android Headlines. Come ormai sappiamo da tempo, il telefono presenta tre fotocamere allineate verticalmente sul retro, con un design a cerchi e una finitura lucida. Il telaio è piatto, e sulla destra è presente una barra rialzata che ospita i controlli del volume e il pulsante di accensione con sensore di impronte digitali. Samsung chiama questo design “Key Island”. Nella parte anteriore, lo schermo ha un notch a goccia per la fotocamera frontale. Le cornici sono visibili, in particolare il “mento” nella parte inferiore. Il leak non rivela nulla riguardo alle specifiche tecniche del telefono, ma si prevede che avrà una batteria da 5000 mAh. Il Galaxy A16 è anche apparso su Geekbench con due chip diversi: il Dimensity 6300 (SM-A166P) e l’Exynos 1330 (SM-A166E). Non è ancora chiaro se Samsung spedirà il telefono con chip diversi a seconda dei mercati.

Si vocifera inoltre che il telefono avrà una fotocamera principale da 50 MP, una camera secondaria da 5 MP e una macro da 2 MP. Sul fronte, probabilmente sarà dotato di un sensore selfie da 13 MP. È stata segnalata anche una variante 4G del Galaxy A16, apparsa nel database di un operatore britannico, anche se al momento i dettagli sono scarsi. Tuttavia, ci aspettiamo che il device in questione condivida elementi di design con il modello 5G.

Il Samsung Galaxy A16 dovrebbe essere lanciato a dicembre, quindi tra circa tre mesi. Entro quella data, probabilmente conosceremo più dettagli sulle sue specifiche.