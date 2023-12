SAMSUNG GALAXY A23: su eBay puoi prenderlo a soli 209 euro, pochi pezzi disponibili

Il SAMSUNG GALAXY A23 5G è uno straordinario telefono, a dispetto del prezzo contenuto: 4GB RAM, 128 GB di memoria, DUAL SIM, fotocamera 50MPX. Su Ebay hai l’occasione di pagarlo solo 209,90 euro, grazie allo sconto del 12%, anche con garanzia italiana e un ammaliante colore blu. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

SAMSUNG GALAXY A23 5G: le caratteristiche

SAMSUNG GALAXY A23 ha una connessione 5G immediata. Il tuo modo di fruire e condividere contenuti cambia — da sessioni di gioco super-fluide a condivisioni e download ultra-rapidi. Coniuga la potenza della piattaforma mobile Snapdragon® con 4 GB di RAM per portare a termine ogni compito con rapidità ed efficienza. 128 GB di memoria interna oppure aggiungi spazio extra con una scheda microSD da 1 TB. Il generoso display Infinity-V da 6.6” ha spazio a sufficienza per vedere e fare di tutto. E con la tecnologia FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, la riproduzione è fluida e nitida come non mai. Il design Ambient Edge unisce la fotocamera alla finitura opaca sul retro, dando vita a un look iconico. Disponibile nel colore Light Blue.

Scatti più nitidi con la fotocamera OIS da 50MP, angolo di visione più ampio con l’ultra-grandangolare, messa a fuoco personalizzata con la fotocamera di profondità e primi piani dettagliati con la fotocamera macro. Con OIS, Galaxy A23 5G registra i tuoi video in modo più fluido e acquisisce i più piccoli dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con una visione simile a quella dell’occhio umano, la fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP guarda il mondo con un angolo di 123°, aggiungendo più prospettiva a tutti i tuoi scatti. Grazie alla batteria da 5.000 mAh potrai dedicarti alle tue attività senza preoccuparti dell’autonomia residua.

