Samsung Galaxy A25 in promo esclusiva (-32%): offerta Amazon in scadenza

Vuoi uno smartphone nuovo ma non sai quale scegliere? La soluzione migliore del momento con un ottimo rapporto qualità-prezzo è sicuramente il Samsung Galaxy A25, oggi disponibile su Amazon a soli 250 euro con un mega sconto del 32%.

In questo modo potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre, hai la possibilità di rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, le scorte sono in esaurimento quindi c’è da fare in fretta!

Samsung Galaxy A25: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Samsung Galaxy A25 è uno smartphone che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo, e che oggi puoi acquistare ad un prezzo mai visto prima!

Innanzitutto è dotato del potentissimo processore Exynos 1280 che garantisce performance impeccabili in qualsiasi settore. Allo stesso tempo la sua RAM da 8GB e allo spazio di archiviazione di 256GB, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD, permette di avere a disposizione una memoria enorme per poter conservare anche i file più complessi.

Un’altra specifica interessante è il suo display Super AMOLED da 6,5 pollici che mostra dettagli e colori intensi con luminosità fino a 1000 nit anche quado sei sotto il sole diretto. In particolare la modalità Vision Booster rende tutto più nitido, mentre la funzione Protezione Occhi riduce la luce blu dannosa sopratutto quando lo usi in modo intensivo.

Il sistema di fotocamere è un altro fiore all’occhiello del dispositivo: è formata da una fotocamera principale da 50MP che cattura immagini ad alta risoluzione, e una fotocamera anteriore da 13MP che immortala i tuoi selfie più belli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.