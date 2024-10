Samsung Galaxy Book3 360 a 650€ in meno: l'affare è irripetibile

Hai bisogno di un nuovo pc portatile che sia valido sia in ufficio che a casa per divertirti? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo strepitoso! Si tratta del Samsung Galaxy Book3 360, oggi disponibile su Amazon a soli 749 euro con un mega sconto del 46%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 650 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è davvero incredibile!

Samsung Galaxy Book3 360: tutte le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy Book3 360 è un pc portatile all’avanguardia, perfetto sia da portare in ufficio che per divertirti con i tuoi videogiochi preferiti.

Una delle sue specifiche tecniche più importanti è il doppio design per una flessibilità a 360°: questo vuol dire che è utilizzabile sia come pc portatile che come tablet con modalità touchscreen sfruttando anche la S-Pen veloce e ultra precisa.

Questo dispositivo è anche dotato di un processore Intel Core di 13a generazione per gestire carichi di lavoro pesanti e consentire una produttività elevata con prestazioni veloci e affidabili. Inoltre il suo display Full HD Super Amoled da 13,3 pollici offre immagini realistiche con colori vivaci e contrasti eccezionali, così da poterti immergere letteralmente nei tuoi contenuti multimediali preferiti.

Anche l’esperienza audio non è da meno grazie ai suoi due altoparlanti per un suono dinamico ricco di dettagli, e alla modalità Studio con AI Noise Cancelling avanzato per avere videochiamate sempre impeccabili.

