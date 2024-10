Samsung Galaxy Book3 Pro al prezzo minimo storico: ultimissimi a disposizione

Su Amazon oggi puoi trovare uno dei pc portatili top di gamma del momento al suo prezzo minimo storico! Si tratta del Samsung Galaxy Book3 Pro Laptop, al momento disponibile a soli 959 euro con uno sconto conveniente del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, hai gli ultimissimi articoli scontati a disposizione!

Samsung Galaxy Book3 Pro Laptop: tutte le caratteristiche tecniche del pc

Il Samsung Galaxy Book3 Pro Laptop è un pc portatile top di gamma che si distingue per specifiche tecniche davvero all’avanguardia.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente l’innovativo processore Intel Core di 13a generazione che offre prestazioni multi-core di livello superiore e permette di gestire i carichi di lavoro a velocità incredibili: questo vuol dire che potrai effettuare anche le operazioni più complesse in maniera fluida e sempre efficiente.

Il dispositivo garantisce sempre una visualizzazione impeccabile grazie alla risoluzione 3K ultranitida dello schemro e all’eccezionale frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Allo stesso modo l’esperienza audio è immersiva e coinvolgente con i quattro altoparlanti progettati in collaborazione con AKG e Dolby Atmos che garantiscono un suono cinematografico per ogni tuo contenuto multimediale.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua massima portabilità: ha un design ultra sottile e un corpo in alluminio che pesa poco meno di 1,2 kg così potrai inserirlo nello zaino e portarlo ovunque in tutta comodità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.