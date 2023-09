Samsung Galaxy Book3 Pro Laptop, lo sconto è MOSTRUOSO!

Samsung Galaxy Book3 Pro Laptop è 3 in 1, ovvero è un laptop di fascia alta che offre una combinazione di prestazioni elevate, design elegante e funzionalità avanzate. Il prezzo non può che essere elevato, siamo di fronte ad un portatile Premium, dotato di componentistica top, ma oggi Amazon è senza dubbio impazzita, regalandoci uno sconto davvero mostruoso! Stiamo parlando di un MENO 24% che ci permette di risparmiare ben 400 euro! Il prezzo precipita, e da 1700 euro passa a 1300! Non male vero? Se siete alla ricerca di un portatile top, questa è l’offerta che fa per voi!

Un laptop davvero PRO

L’ergonomia prima di tutto: Samsung Galaxy Book3 Pro è graziato da un design ultra sottile per entrare nello zaino, con un corpo compatto in alluminio che pesa poco meno di 1,6 kg.

Samsung Galaxy Book3 Pro è dotato di un processore Intel Core i5 di tredicesima generazione, offrendo una potenza di calcolo eccezionale per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. La qualità dello schermo è uno dei punti di forza di questo laptop, grazie al display Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici con risoluzione 3K (2880×1800). La tecnologia AMOLED offre colori vivaci, neri profondi e un contrasto impressionante, donando una qualità visiva superiore per l’editing di foto e video, la visualizzazione di contenuti multimediali e il lavoro creativo.

Grazie ad un touchpad più ampio e un’ampia gamma di porte integrate, Samsung Galaxy Book3 Pro è un laptop decisamente più versatile rispetto alla media dei computer portatili: HDMI, USB-A, slot microSD e anche due porte Thunderbolt 4 per trasferire file alla velocità di 40 Gbps. Senza alcun adattatore.

La durata della batteria è un aspetto da considerare per chi utilizza il laptop durante tutto il giorno. Samsung Galaxy Book3 Pro offre una batteria da 76 Wh, che offre fino a 16 ore di autonomia, a seconda dell’uso. Ciò significa che è possibile lavorare in movimento senza doversi preoccupare di rimanere senza energia.

Per quanto riguarda la memoria e lo spazio di archiviazione, Samsung Galaxy Book3 Pro è dotato di 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD, garantendo velocità di elaborazione elevate e un’ampia capacità di archiviazione per i file.

Un super laptop ad un super prezzo! MENO 400 euro solo su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.