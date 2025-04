Samsung Galaxy Book4: design elegante e prestazioni senza compromessi

Prestazioni elevate, design raffinato e funzionalità avanzate si uniscono in un unico dispositivo, il Samsung Galaxy Book4. Con un prezzo di lancio di 799 euro, rappresenta una scelta interessante per chi cerca un laptop capace di soddisfare le esigenze quotidiane senza compromessi. Scopri di più sul Galaxy Book4.

Samsung Galaxy Book4: il miglior laptop per lo studio e il lavoro

Sotto la scocca in metallo, dal peso di soli 1,55 kg, troviamo un processore Intel Core i7 di ultima generazione, che raggiunge velocità fino a 5 GHz. Questa potenza, combinata con 16 GB di RAM LPDDR4X e uno spazio di archiviazione espandibile fino a 2 TB, lo rende ideale per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia. La gestione delle attività più complesse è supportata anche dalla scheda grafica Intel integrata, con 16 GB di memoria DDR DRAM, garantendo fluidità sia nel multitasking che nelle operazioni grafiche più impegnative.

Il display da 15,6 pollici, un pannello LED IPS con risoluzione Full HD (1920×1080), assicura un’esperienza visiva di alta qualità, perfetta per chi lavora con contenuti visivi o si dedica all’intrattenimento multimediale. Sul fronte della connettività, il Galaxy Book4 offre un set completo di porte, tra cui due USB-A, due USB-C, HDMI v1.4, uno slot microSD e una porta RJ45 per connessioni LAN, eliminando la necessità di adattatori esterni. Le tecnologie Bluetooth e Wi-Fi completano il quadro, garantendo connessioni stabili in ogni ambiente.

Un altro punto di forza è l’autonomia: la batteria promette fino a 15 ore di utilizzo, una caratteristica essenziale per chi trascorre molto tempo fuori casa. Il caricatore compatibile con altri dispositivi Samsung aggiunge un ulteriore livello di praticità, integrandosi perfettamente nell’ecosistema del marchio. Inoltre, la possibilità di utilizzare uno smartphone Samsung come webcam esterna rappresenta un’innovazione interessante per chi partecipa frequentemente a videoconferenze, offrendo una qualità video superiore rispetto alle webcam integrate standard.

Il comparto audio non è da meno, con due speaker da 2W ciascuno che assicurano un suono nitido e avvolgente. La costruzione robusta, garantita da una scocca interamente in metallo, e la presenza di una garanzia di tre anni inclusa nel prezzo, sottolineano l’attenzione di Samsung verso la qualità e la soddisfazione del cliente.

Il Galaxy Book4 di Samsung non è solo un laptop, ma un concentrato di tecnologia pensato per adattarsi alle esigenze di chi cerca prestazioni elevate in un design elegante e portatile. Se stai cercando un dispositivo che combini potenza, versatilità e stile, il Galaxy Book4 potrebbe essere la scelta giusta per te. Lo paghi soltanto 799,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

