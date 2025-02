Samsung Galaxy Book4 Pro a 800€ in meno: offerta schock su Amazon (-42%)

Hai bisogno di un pc portatile da poter utilizzare sia per lavoro che per l’intrattenimento quotidiano a casa? La soluzione perfetta per te è il Samsung Galaxy Book4 Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 1.099 euro con un maxi sconto del 42%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 800 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, potrai pagarlo anche in modo rateizzato con Cofidis al check-out. Appofitta il prima possibile della super offerta, è davvero un’occasione imperdibile!

Samsung Galaxy Book4 Pro: tutte le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy Book4 Pro è un pc portatile di ultima generazione perfetto sia da portare in ufficio che da sfruttare a casa per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

Innnanzitutto è dotato di un luminoso display da 14 pollici che offre immagini ad alta risoluzione dai colori vividi e brillanti, con scorrimento e movimenti fluidi. Inoltre l’emissione di luce blu è ridotta per proteggere gli occhi soprattutto se lo utilizzi in modo intensivo per molte ore.

Un’altra specifica importante è la modalità Vision Booster che rileva automaticamente la quantità di luce e regola i contrasti e i colori sullo schermo, migliorando la visibilità in qualsiasi condizione di luce quindi anche sotto il sole diretto.

Il suo fiore all’occhiello è, sicuramente, il processore Inter Core Ultra di nuova generazione che è dotato di una NPU avanzata che fornisce prestazioni eccezionali basate sull’intelligenza artificiale. Questo vuol dire che potrai effettuare tutto in maniera ottimale e super fluida ovunque tu sia.

