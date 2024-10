Samsung Galaxy Buds3 mai state ad un prezzo così basso: solo su Amazon

Su Amazon oggi puoi acquistare degli auricolari top di gamma al loro prezzo minimo storico! Si tratta delle Samsung Galaxy Buds3, al momento disponibili a soli 121 euro con un super sconto del 32%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è davvero unica!

Samsung Galaxy Buds3: audio al top e massimo comfort

Le Samsung Galaxy Buds3 sono dei veri e propri gioiellini per chi è appassionato di musica e vuole godersi un’esperienza audio sempre super immersiva.

Si caratterizzano per il processore Codec Samsung Seamless che comprime e codifica fino a 24bit/ 96kHz mantenendo l’alta fedeltà del suono, per permetterti di ascoltare i dettagli più complessi di ogni brano.

Inoltre sono dotati di funzionalità di cancellazione attiva del rumore quindi mentri guardi una nuova serie TV, chiami i tuoi amici o ascolti le tue playlist, puoi regolare il suono nel modo migliore per goderlo al meglio ovunque tu vada.

Tra l’altro, grazie all’EQ adattivo in base alla forma dell’orecchio l’algoritmo potenziato da AI analizza il suono rilevato con i microfoni e lo adatta alle tue esigenze, ottimizzando l’esperienza di ascolto in qualsiasi luogo tu sia.

Un’altra caratteristica importante è sicuramente il design Open-type: questo vuol dire chegli auricolari aderiscono perfettamente all’orecchio per catturare il suono in ogni dettaglio.

