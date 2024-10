Samsung Galaxy Chromebook Go: il prezzo SI DIMEZZA e lo paghi pochissimo

Immagina pagare un computer portatile dal valore di 400€ solo 184€… un sogno? No, è realtà con la promo Amazon del 54% per Samsung Galaxy Chromebook Go! Non a caso, questo è il notebook più venduto per la sua categoria: corri subito a inserirlo nel carrello per averlo a soli 184,96€ al posto degli originali 399€.

Galaxy Chromebook Go: un design ultrasottile e prestazioni top di gamma

Il Samsung Galaxy Chromebook Go è un portatile leggero e versatile, progettato per offrire un’esperienza di utilizzo pratica e senza fronzoli grazie al sistema operativo Chrome OS. Dotato di un processore Intel Celeron, garantisce prestazioni adeguate per le attività quotidiane, come la navigazione web, la gestione della posta elettronica e la produttività su applicazioni basate su cloud. Il display da 14 pollici Full HD LED assicura una visualizzazione nitida e piacevole, ideale per il lavoro e l’intrattenimento leggero. Con i suoi 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna eMMC, offre uno spazio sufficiente per archiviare documenti e file multimediali, con la possibilità di espandere l’archiviazione tramite servizi cloud o dispositivi esterni.

Il design sottile e la finitura silver conferiscono un aspetto moderno ed elegante al Galaxy Chromebook Go, rendendolo una scelta ideale per chi è sempre in movimento. Grazie alle porte USB-C, è possibile connettere facilmente periferiche e dispositivi esterni, offrendo una maggiore flessibilità. Il sistema operativo Chrome OS assicura aggiornamenti automatici e un ambiente di utilizzo sicuro, con accesso a un ampio ecosistema di app disponibili nel Google Play Store.

Samsung Galaxy Chromebook Go

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.