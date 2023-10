Samsung Galaxy S23 Ultra a un prezzo SCONCERTANTE: meglio approfittarne!

Mentre si attende con ansia l’uscita dei sempre attesissimi Galaxy linea S di Samsung, che solitamente fanno il loro capolino sul mercato dopo essere stati presentati al Ces di Las Vegas, quindi verso metà/fine gennaio 2024, il prezzo del Samsung Galaxy S23 Ultra su Amazon ha già mostrato segni di cedimento. Non è detto che nell’immediato futuro ci siano altre occasioni del genere, dato che parliamo di uno sconto del 34%! Che potrebbe fare il suo ritorno solo dopo l’uscita del suo successore, ma anche non subito. E così, l’offerta che ti presentiamo oggi fa sì che il Samsung Galaxy S23 Ultra ti venga a costare solo 1.099 euro! Meglio approfittarne prima che il colosso dell’e-commerce ci ripensi!

Samsung Galaxy S23 Ultra: caratteristiche tecniche

I fan del mitico Samsung Galaxy Note (fermo al numero 20, forse fuori produzione per sempre) troveranno una gradita sorpresa: la mitica S Pen, molto utile per gli appunti e i disegni. Ma se è la fotocamera ciò che davvero ti interessa di uno smartphone, allora ti diciamo che Samsung Galaxy S23 Ultra realizza foto e video nitidi, dall’alba al tramonto grazie a una fotocamera principale da 200MP, con il sensore più avanzato mai prodotto dalla casa sudcoreana a oggi. L’obiettivo si adatta così alla scarsità di luce e riduce il rumore. Persino la lente della fotocamera schiarisce lo scatto attenuando i bagliori. Puoi ingrandire e ritagliare l’immagine per ottenere tutto un altro scatto, senza fare click.

Il processore Snapdragon 8 Gen 21 lo rende poi fluido e scattante per ogni genere di attività, dai giochi allo streaming, passando per le videochiamate. Il tutto senza consumare più di tanto la batteria, che ricordiamo essere da 5000mAh. Nonostante il fatto che monti un display molto generoso da 6,8 pollici, possiamo dire che non ti ritroverai una “padella” in tasca, dato che le dimensioni sono 163.4 x 78.1 x 8.9 cm. La RAM è di 12GB, la memoria di 512 GB.

Queste sono solo alcune delle strepitose potenzialità del Samsung Galaxy S23 Ultra. Che oggi ti viene a costare solo 1.099 euro, grazie allo sconto del 34%!

