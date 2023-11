Samsung Galaxy S23 ULTRA a soli 924 euro: eBay sfida Amazon

Chi lo dice che gli affari migliori si fanno solo su Amazon? In questi giorni su eBay sono attivi i Novedays, giorni di sconto che dureranno fino al prossimo 19 novembre. Tra le offerte più allettanti, segnaliamo quella relativa allo Smartphone Samsung Galaxy S23 ULTRA 5G. Uno straordinario device mobile con un generoso display slim da 6,8”, 8 GB di Ram e 256 GB di memoria, colore nero. Con pencil, proprio come quella che prevedeva il Note. Allo sconto già generoso di partenza, puoi ulteriormente risparmiare aggiungendo il coupon NOVEDAYS al momento dell’acquisto, per un ulteriore sconto del 15%. Dunque, il prezzo finale sarà di 924,90 euro. Un’occasione imperdibile, se si considera che il prezzo di questo telefono sfiora i 1500 euro!

Samsung Galaxy S23 ULTRA 5G: le caratteristiche

Il Samsung Galaxy S23 ULTRA 5G consente di immortalare scene fluide, nitide e piene di dettagli, anche in controluce. Si tratta della funzione video più stabile in un Samsung Galaxy in condizioni di bassa luminosità, con una stabilizzazione ottica superiore e una tecnologia che riduce il rumore per regalarti scene cinematografiche. Con la funzione Hyperlapse registri gli eventi notturni in tutta luminosità, accelerandoli per mostrare diversi minuti di riprese in pochi strabilianti secondi. Quasi raddoppiata la risoluzione della fotocamera grandangolare per regalare una nitidezza mai vista prima su un dispositivo Samsung Galaxy. Dietro ogni scatto opera l’inedito sensore di adattamento dei pixel, che ti regala una galleria di foto vivaci e nitide da 200 megapixel in qualsiasi condizione di luminosità.

Il potente processore Snapdragon 8 Gen 2 consente funzionalità migliorate sulla scheda che hanno ottimizzato e reso impeccabile ogni attività, dai giochi allo streaming, senza però prosciugare la batteria. Quest’ultima è da 5.000 mAh ed essendo smart risparmia energia per tutti i tuoi momenti clou, per arrivare anche oltre la sera tranquillamente. Il Display Dynamic AMOLED 2X garantisce dettagli ricchi di colore qualunque sia il livello di luminosità impostato. In più, la tecnologia a 120 Hz ottimizza in modo intelligente la frequenza di aggiornamento per rendere più fluida l’azione e risparmiare batteria. La mitica S Pen oltre a scrivere, evidenzia informazioni di un evento da un poster o da un video, per poi salvarle direttamente a calendario con un semplice tocco.

Lo Smartphone Samsung Galaxy S23 ULTRA 5G è dunque un device incredibile, che oggi paghi molto meno aggiungendo il coupon NOVEDAYS al momento dell’acquisto, per un ulteriore sconto del 15%. Il prezzo finale sarà di 924,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.