Samsung Galaxy S24 a quasi 400€ in meno: svendita folle solo su eBay

Vorresti cambiare smartphone e non sai quale scegliere? Prova il Samsung Galaxy S24, oggi disponibile su eBay a soli 609 euro con un maxi sconto del 38%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 380 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, è a tempo limitatissimo!

Samsung Galaxy S24: tutte le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24 è uno smartphone di ultima generazione che oggi puoi acquistare su eBay con una spesa davvero minima.

Si contraddistingue per l’innovativo processore Samsung Exynos 2400 Deca Core a 3.2 GHz che garantisce perfomance eccellenti in ogni settore: in questo modo potrai svolgere qualsiasi cosa in modo sempre ottimale e fluido.

Allo stesso tempo, questo modello vanta un’enorme batteria con capacità di 4000mAh che offre un’autonomia enorme di oltre una giornata, mentre con la ricarica wireles in pochissimo tempo potrai avere l’energia di cui hai bisogno in ogni momento.

Non è da meno la sua RAM da 8GB e la sua memoria di archiviazione interna da 256GB per permette di avere tutto lo spazio che vuoi per conservare qualsiasi tipologia di contenuto e file in maniera veloce e sicura.

Un’altra caratteristica importante è il suo schermo da 6.2 pollici con 1080 x 2340 punti (FHD+) di risoluzione per consentire una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna, quindi anche sotto il sole diretto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.