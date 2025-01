Samsung Galaxy S24 FE: applica il codice promo eBay ed è tuo ad una spesa minima

Ti presentiamo uno degli smartphone che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo! Parliamo del Samsung Galaxy S24 FE, al momento disponibile su Amazon a soli 479 euro grazie ad un coupon sconto di 25 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRGEN25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

Samsung Galaxy S24 FE: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Samsung Galaxy S24 FE è un dispositivo super funzionale in grado di accontentare anche gli utenti più esigenti.

È dotato del sistema Android 14 e dell’innovativo processore Samsung Exynos 2400 che offre performance sempre eccezionali, permettendoti di svolgere qualsiasi operazione in modo efficiente e veloce. In più, vanta un enorme display Gorilla Glass in grado di garantire una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.

Un’altra specifica di spicco di questo modello è la sua evoluta Tripla fotocamera (50 MP+10 MP+12 MP) con la quale potrai sbizzarrirti a realizzare foto e video davvero spettacolari dai colori brillanti e i particolari minuziosi anche nelle ore notturne.

Lo smartphone in promozione ha una RAM da 8 GB e uno spazio di archiviazione da 128 GB così da poter memorizzare tutti i tuoi contenuti e file in maniera sicura e rapida ogni volta che vuoi. Infine la batteria potente da 4000 mAh offre un’efficienza energetica unica che non ti abbandona per una giornata intera.

