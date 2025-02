Samsung Galaxy S24 FE: con il codice promo eBay è tuo ad un mini prezzo

Sogni uno smartphone nuovo di zecca ma non vuoi spendere un accidenti? Prova il Samsung Galaxy S24 FE, oggi disponibile su eBay a soli 483 euro grazie ad uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo TECHWEEK25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Approfitta il prima possibile della promozione, hai ancora pochi giorni a disposizione!

Samsung Galaxy S24 FE: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24 FE è uno smartphone di ultima generazione che permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

In primis è dotato di un enorme display da 6.7 pollici con una risoluzione elevatissima per poter offrire una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna. Inoltre, il suo innovativo processore Samsung Exynos garantisce prestazioni eccellenti in tutti i campi per farti svolgere qualsiasi operazione in maniera più fluida che mai.

Allo stesso tempo, questo modello è dotato di 8 GB di RAM e di 128 GB di memoria interna così da poter archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuto in maniera veloce e sicura. Non è da meno il sistema a tripla fotocamera grazie al quale è possibile realizzare foto e video dai colori brillanti e i dettagli minuziosi anche con una scarsa illuminazione.

Per finire, la batteria enorme da 4700 mAh garantisce un’autonomia elevatissima che ti accompagna per oltre 24 ore senza alcuna preoccupazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.