Samsung Galaxy S24 FE potrebbe non essere così conveniente (RUMOR)

Il Samsung Galaxy S24 FE è stato al centro di molte voci, poiché la serie “Fan Edition” del colosso sudcoreano solitamente offre un modo più economico per accedere alle caratteristiche di punta. Tuttavia, un recente leak suggerisce che il modello di quest’anno potrebbe non essere così conveniente.

Samsung Galaxy S24 FE: tutto quello che c’è da sapere

Secondo WinFuture, il prezzo del Galaxy S24 FE potrebbe aumentare di 100€ (100 dollari) rispetto al suo predecessore, il che porterebbe il prezzo di partenza a 699 dollari, rispetto ai 599 visti con il modello dello scorso anno. Nonostante questo aumento di prezzo, il leak afferma che non ci saranno miglioramenti in termini di RAM o memoria: la variante base continuerà ad avere 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Fra le altre cose, si vocifera che lo smartphone in questione avrà un display più grande, passando così da 6,4 pollici del S23 FE a 6,7 pollici. Questo sarebbe il display più grande mai visto su un telefono della serie Fan Edition, avvicinandosi alla dimensione del flagship S24 Ultra.

All’interno, dovrebbe essere equipaggiato con il chip Snapdragon 8 Gen 3 o Exynos 2400, gli stessi chip che alimentano la serie di punta S24. Tuttavia, potrebbe esserci una leggera limitazione. WinFuture suggerisce che la versione Exynos (comune in Europa e altre regioni) potrebbe avere una frequenza di clock inferiore di 100 MHz rispetto alla versione regolare della serie S24. Lo stesso potrebbe valere per la variante Snapdragon negli Stati Uniti. In pratica, si potrebbe ottenere una versione leggermente meno performante del chip che abbiamo nella line-up di punta.

Secondo il leak, il comparto fotocamere potrebbe rimanere lo stesso del Galaxy S23 FE. Quindi, se speravate in un grande miglioramento delle fotocamere per giustificare l’aumento di prezzo, potreste rimanere delusi. Ovviamente un aumento dei costi non è una notizia entusiasmante, soprattutto considerando la mancanza di aggiornamenti significativi.