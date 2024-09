Samsung Galaxy S24 FE: svelato il prezzo di vendita?

Il prezzo del Samsung Galaxy S24 FE è appena trapelato a pochi giorni dal lancio. Il prossimo smartphone Fan Edition di Samsung, il Galaxy S24 FE, dovrebbe essere lanciato questa settimana. Mentre sono già emerse numerose indiscrezioni sulle sue specifiche e sui prezzi in Europa, un nuovo report di SmartPrix ha rivelato quanto costerà nel mercato statunitense.

Samsung Galaxy S24 FE: ecco i dettagli

Secondo il tipster OnLeaks, il Galaxy S24 FE vedrà un aumento di prezzo rispetto al suo predecessore. Il modello base da 128GB dovrebbe avere un prezzo di 649 dollari, mentre la variante da 256GB costerà 709 dollari. Questo rappresenta un aumento di 50 dollari rispetto al Galaxy S23 FE, che era stato lanciato a 599 dollari l’anno scorso.

Si vocifera che il device sarà dotato di un display più grande da 6,7 pollici, rispetto allo schermo da 6,4 pollici del S23 FE, rendendolo il più grande schermo mai montato su un telefono della serie Galaxy Fan Edition, avvicinandosi alle dimensioni del flagship S24 Ultra. Sotto il cofano, si prevede che sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3 o Exynos 2400, gli stessi chip utilizzati nella serie di punta S24. Tuttavia, potrebbe esserci un piccolo svantaggio: si dice che il chip Exynos nel S24 FE avrà una velocità di clock leggermente inferiore, circa 100MHz in meno rispetto a quello del normale S24. Questa variante sarà probabilmente venduta in Europa e Asia. Una situazione simile potrebbe verificarsi anche per la versione con Snapdragon negli Stati Uniti, con una versione leggermente meno potente del chip di punta.

Per quanto riguarda la fotocamera, le indiscrezioni suggeriscono che il set-up rimarrà lo stesso del S23 FE, con una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica (OIS), una teleobiettivo da 8MP, una lente ultragrandangolare da 12MP e una fotocamera frontale da 10MP per i selfie. Con il lancio imminente, presto avremo conferme ufficiali su queste specifiche e sul prezzo finale per il mercato italiano; restiamo connessi.