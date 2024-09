Samsung Galaxy S24 FE: tre motivi per cui sarà il "flagship killer perfetto"

Samsung si prepara a lanciare presto una serie di nuovi prodotti, tra cui il tanto atteso Galaxy S24 FE, uno smartphone flagship economico. Questo dispositivo potrebbe rappresentare l’esperienza premium accessibile che molti aspettano, ma ci sono alcune ragioni per cui potrebbe non soddisfare le aspettative. A nostro avviso invece, potrebbe essere il “dispositivo di punta low-cost da comprare”. Scopriamo perché.

Samsung Galaxy S24 FE: cosa ci aspettiamo?

Samsung non è nota per offrire batterie di grandi dimensioni sui suoi flagship, ad eccezione della serie Ultra. Mentre lo standard del settore per i dispositivi high-end è una batteria da 5.000 mAh, i modelli Galaxy S24 e Galaxy S24+ hanno rispettivamente batterie da 4.000 mAh e 4.900 mAh. Anche se quest’ultima è abbastanza decente, il Galaxy S24 FE potrebbe presentare una cella avente una dimensione tra questi due valori. Secondo una fuga di notizie dello scorso mese, il modello Fan Edition 2024 dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4.565 mAh, solo leggermente più grande rispetto al predecessore; non male per un utilizzo quotidiano.

Il Galaxy S23 FE, il predecessore, è stato ben accolto sul mercato senza particolari problemi o caratteristiche eccezionali. Sebbene i sensori della fotocamera del Galaxy S24 FE non siano ancora noti, si prevede che il comparto complessivo sia simile a quello del modello precedente. Di conseguenza, ipotizziamo che dovrebbe includere una fotocamera principale da 50 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel e uno zoom ottico 3x da 8 megapixel, con un sensore frontale da 10 megapixel per selfie e videochiamate.

Infine, potrebbe essere disponibile solo con il processore Samsung Exynos. Inoltre, i rumor indicano che il chip potrebbe essere una versione underclocked chiamata Exynos 2400e, il che potrebbe comportare una riduzione delle prestazioni e dei costi di raffreddamento. C’è tanta attesa per questo dispositivo; restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito. Il debutto potrebbe avvenire nelle prossime settimane.