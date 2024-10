Samsung Galaxy S24 in doppio sconto: oggi lo paghi 200€ in meno

Oggi hai la possibilità di acquistare uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato ad un prezzo stracciato! Si tratta del Samsung Galaxy S24, al momento disponibile su Amazon a soli 699 euro grazie ad uno sconto del 14% ed un ulteriore risparmio di 150 euro da applicare al check-out.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro complessivamente, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una doppia promozione del genere è davvero strepitosa!

Samsung Galaxy S24: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24 è uno degli ultimi smartphone arrivati sul mercato ed oggi è disponibile ad un prezzo davvero scontatissimo.

Innanzitutto si caratterizza per uno schermo con cornici ultra sottili FHD+ da 6,2 pollici che offre un’esperienza di visione totalmente immersiva con particolari minuziosi e colori ottimali grazie a Vision Booster: questo vuol dire che le immagini saranno più vivide che mai anche sotto la luce diretta del sole.

Un’altra specifica importante è la sua batteria adattiva da 4.000 mAh che offre un’autonomia super estesa che ti accompagna per una giornata intera così potrai divertirti e lavorare senza alcuna preoccupazione. Inoltre è dotato di ricarica veloce per poter avere l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti quando ne hai la necessità.

Non è da meno la sua straordinaria fotocamera da 50MP che permette di realizzare scatti perfetti anche grazie allo zoom 2x o 3x e alla funzionalità aggiuntive AI che garantiscono sempre una qualità altissima delle immagini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.