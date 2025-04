Samsung Galaxy S24: tuo a quasi 400€ in meno, offerta schock su Amazon

Un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire: il Samsung Galaxy S24 è disponibile a un prezzo imperdibile di soli 599 euro! Con uno sconto del 39%, è il momento perfetto per aggiornare il tuo dispositivo e godere di tecnologie all’avanguardia senza svuotare il portafoglio.

Design resistente e raffinato con display mozzafiato

Il Galaxy S24 è un capolavoro di robustezza e stile. La sua struttura in Armor Aluminum garantisce una protezione superiore, mentre la certificazione IP68 lo rende resistente a polvere e immersioni. Nonostante la solidità, il design rimane elegante e compatto, con un peso di soli 167 grammi che lo rende ideale per un utilizzo quotidiano confortevole.

Il display FHD+ da 6,2 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED 2X offre una qualità visiva straordinaria. Grazie alla funzione Vision Booster, luminosità e contrasto si adattano automaticamente per garantire immagini sempre nitide e colori vividi, perfetti per video, foto e gaming. Le cornici sottilissime completano l’esperienza immersiva.

La fotocamera principale da 50 megapixel, potenziata dall’intelligenza artificiale, cattura immagini dettagliate e dai colori brillanti. Con lo zoom ottico 2x e 3x, puoi avvicinarti ai soggetti senza perdere qualità, rendendo ogni scatto memorabile.

Funzionalità intelligenti che semplificano la vita

L’intelligenza artificiale integrata è un vero alleato quotidiano. Funzioni come Edit Suggestion ti assistono nell’editing delle foto, mentre Traduzione Live ti permette di comunicare in più lingue in tempo reale. Non manca l’innovativo Assistente Trascrizione, che trasforma note vocali in testo e ne crea riassunti in un attimo.

Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, il Galaxy S24 offre performance fluide anche con le applicazioni più impegnative. La batteria da 4.000 mAh ti accompagna per tutta la giornata, e il caricabatterie rapido da 25W incluso nella confezione ti consente di ricaricare velocemente il dispositivo.

Disponibile nella raffinata colorazione Marble Gray, il Samsung Galaxy S24 è proposto a soli 599 euro, rispetto al prezzo di listino di 989 euro, grazie ad un mega sconto del 37%. Cogli al volo questa occasione per portare a casa un dispositivo che combina tecnologia avanzata e design premium!

