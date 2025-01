Samsung Galaxy S24 Ultra a 450€ in meno: l'occasione irripetibile è su Amazon

Ecco per te uno degli smartphone più all’avanguardia del momento e che oggi è disponibile ad un prezzo da capogiro! Si tratta del Samsung Galaxy S24 Ultra, al momento disponibile a soli 1.049 euro con un mega sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 450 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy S24 Ultra: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è un piccolo gioiellino della tecnologia che si contraddistingue per le sue specifiche tecniche all’avanguardia.

Innanzitutto vanta un potente processore con camera di vapore quasi raddoppiata per offrirti un’esperienza grafica fluida ed operazioni più efficienti che mai in ogni momento della giornata. Inoltre ha una batteria potentissima da 5.000 mAh che garantisce una lunghissima autonomia così da accompagnarti per più di una giornata senza alcun problema.

Un’altra specifica di spicco è il suo display mobile adattivo da 6,8 pollici con Vision Booster migliorato che esalta contrasti e colori, per un’esperienza visiva eccezionale anche sotto la luce diretta del sole. In più, il Corning Gorilla Armor riduce i riflessi e migliora nitidezza in qualsiasi condizione di luce esterna.

Per finire, questo modello è dotato di una fotocamera da 200MP con cui sbizzarrirti e realizzare scatti pazzeschi dai dettagli minuziosi oltre a video più stabili e luminosi.

Oggi il Samsung Galaxy S24 Ultra è disponibile su Amazon a soli 1.049 euro con un mega sconto del 30%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 450 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.