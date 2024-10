Samsung Galaxy S24 Ultra: con il Cashback da 300€ lo paghi pochissimo

Oggi su Amazon è disponibile l’ultimissimo smartphone lanciato da Samsung ad un prezzo incredibile! Si tratta del Samsung Galaxy S24 Ultra, al momento acquistabile a soli 769 euro grazie ad uno sconto del 29% ed un cashback di 300 euro da sfruttare entro il 13 ottobre.

Questo vuol dire che potrai risparmiare complessivamente ben 730 euro, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, si tratta di una promozione davvero irripetibile!

Samsung Galaxy S24 Ultra: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che è in grado di accontentare anche gli utenti più esigenti.

Innanzitutto dispone di un display QHD+ da 2600 nit e 6,8 pollici con Vision Booster migliorato che esalta contrasti e colori, per un’esperienza visiva eccezionale in qualsiasi condizione luminosa esterna. In più il Corning Gorilla Armor riduce i riflessi e migliora nitidezza ovunque tu sia, così da offrirti immagini sempre super realistiche.

Allo stesso tempo i tuoi scatti saranno sempre impeccabili grazie alla fotocamera da 200MP che sfrutta funzionalità all’avanguardia come ProVisual engine per avere dettagli nitidi, Space Zoom per foro e video luminosi anche di notte e un Teleobiettivo con OIS più ampio.

Un’altra caratteristica di spicco è il suo potente processore con una camera di vapore quasi raddoppiata per offrirti un’esperienza grafica fluida per qualsiasi tipologia di operazione. Anche la memoria è super ampia memoria, mentre la batteria da 5.000 mAh assicura un’autonomia che arriva a 24 ore.

