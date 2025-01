Samsung Galaxy S25, batosta per gli utenti: sono i più cari di sempre

Il Galaxy Unpacked si terrà il prossimo 22 gennaio alle ore 19:00 e i fan di Samsung già non stanno più nella pelle. Durante il canonico evento annuale presieduto dal colosso sudcoreano, verranno presentate alcune delle più importanti novità tech del 2025. I grandi protagonisti saranno chiaramente i Samsung Galaxy S25, in una line-up tutta nuova e che accoglierà un modello mai visto prima.

Nell’attesa dell’ufficialità sulle specifiche tecniche e sulle modifiche a livello di design, stanno emergendo in queste ore alcune interessanti novità riguardanti quelli che potrebbero essere i prezzi di lancio dei nuovi Samsung Galaxy S25. E le notizie non sono delle più confortanti, anzi. Pare che l’azienda asiatica abbia deciso di aumentare i costi anche in Italia, rendendo i suoi flagship di ultima generazione i più cari di sempre.

Samsung Galaxy S25, quanto potrebbero costare in Italia

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma le ultime indiscrezioni lasciano presagire il peggio. Se anche tu hai già valutato la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S25, sappi che il prezzo sarà molto probabilmente più alto rispetto alla generazione precedente. Il sito web Zanetti Group, infatti, ha inserito nel proprio sito ufficiale l’intera serie di flagship. Non specificando il nome, ma inserendo il codice.

Il Samsung Galaxy S25 Standard nella sua versione da 128 GB costerà 973,99 euro, mentre per quella da 256 GB si sale a 1036,49 euro. Infine il taglio da 512 GB ad un costo di 1162,99 euro. Un aumento importante, considerando che il Galaxy S24 base partiva da 929 euro lo scorso anno. Per il Galaxy S25+, invece, la versione da 256 GB costerà 1246,99 euro, quella da 512 GB 1371 euro. Lo scorso anno, si partiva da 1189 euro.

Infine c’è il Samsung Galaxy S25 Ultra, il top di gamma di tutta la line-up. Il modello da 256 GB avrà un prezzo di 1571,99 euro, quello da 512 GB sale a 1696,99 euro. Infine la versione da 1 TB, al costo di 1948,99 euro. Il Galaxy S24 Ultra lo scorso anno partiva da 1499 euro.