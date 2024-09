Samsung Galaxy S25: buone notizie per i fan, ci sarà un processore TOP

L’attesa per il lancio della nuova serie Galaxy S25 di Samsung sembra essere quasi finita. Tradizionalmente, la compagnia sudcoreana ha rilasciato i suoi smartphone di punta in due varianti, una con processore Exynos e l’altra con Snapdragon. Tuttavia, ci sono alcune notizie agrodolci riguardanti la prossima serie premium in arrivo a febbraio del 2025.

Samsung Galaxy S25: l’azienda abbandonerà i SoC Exynos?

Secondo un recente rapporto di Hankyung (proveniente dal sito di SamMobiles), i modelli Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra saranno equipaggiati esclusivamente con il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm. Questa scelta è particolarmente interessante, poiché ci si aspettava che la società presentasse l’Exynos 2500 per alimentare la nuova line-up. Giusto come “remind me”, la gamma Galaxy S24 è stata lanciata con il processore Exynos 2400 nella maggior parte dei mercati per i modelli Galaxy S24 e Galaxy S24+, mentre il Galaxy S24 Ultra è stato dotato dello Snapdragon 8 Gen 3.

Ora, sembra che i soltanto i chip Snapdragon alimenteranno esclusivamente tutti i modelli della serie Galaxy S25. Apparentemente, Samsung ha deciso di utilizzare i componenti di più alta prestazione per garantire un’esperienza d’uso ottimale e rispondere alle preoccupazioni dei clienti riguardo alle varianti Exynos. Il Snapdragon 8 Gen 4 verrà annunciato a breve e pare che offrirà un miglioramento significativo delle prestazioni, con un incremento del 30% in termini di intelligenza artificiale e GPU.

Il passaggio esclusivo a Snapdragon verrebbe accolto positivamente dai fan della serie Galaxy S, dato che queste varianti hanno sempre superato le controparti Exynos in termini di performance. Tuttavia, questa scelta potrebbe comportare un aumento dei prezzi per l’intera gamma. A tal proposito, il noto analista Ming-Chi Kuo ha infatti affermato che il prezzo del chip next-gen di Qualcomm potrebbe aumentare dal 25% al 30%. Insomma, se Samsung decidesse di abbandonare completamente Exynos, la serie Galaxy S25 potrebbe avere un costo molto più elevato per il consumatore.