Samsung Galaxy S25: come vedere in diretta l'evento Unpacked

Samsung è pronta a svelare stasera alle 19, all’evento Unpacked, il nuovo Galaxy S25. L’evento è molto atteso per la presentazione della nuova serie Galaxy S25, che punta a offrire innovazioni tecnologiche e un design migliorato, consolidando la tradizione del brand.

L’evento sarà trasmesso in streaming sia sul sito ufficiale di Samsung sia sul canale YouTube dell’azienda. Per incentivare i preordini, Samsung propone un credito di 50 dollari, utilizzabile nel proprio store, per chi effettua una prenotazione prima della data dell’evento.

La serie Galaxy S25 includerà tre modelli principali: S25, S25+ e S25 Ultra. Quest’ultimo, erede della linea Galaxy Note, offrirà funzionalità premium come dimensioni maggiori e caratteristiche avanzate. Sebbene i rumor suggeriscano un design simile alla serie S24, il nuovo modello si distingue per un profilo più sottile di 1-2 millimetri.

Sotto il cofano, la serie sarà alimentata dal processore Snapdragon 8 Elite, introdotto da Qualcomm lo scorso ottobre. Questo chip garantirà prestazioni di alto livello e sarà presente in alcune varianti regionali, con conferma quasi certa per il mercato statunitense.

Un altro punto di interesse è l’integrazione dell’intelligenza artificiale con il sistema Galaxy AI, che punta a offrire funzionalità innovative rispetto ai servizi di Google, come Gemini. Tra le novità attese, spicca la tecnologia Circle to Search, basata su gesti, introdotta per la prima volta con la serie S24.

Oltre alla serie Galaxy S25, potrebbero essere annunciati altri dispositivi. Tra questi, il successore del Galaxy Ring, un wearable che ha ricevuto una risposta tiepida, e aggiornamenti su Project Moohan, un visore di realtà estesa sviluppato in collaborazione con Google.

Con un evento ricco di novità, Samsung mira a rafforzare la sua posizione di leader nel settore tecnologico, proponendo dispositivi all’avanguardia e innovazioni pensate per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti.

