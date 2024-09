Samsung Galaxy S25 Plus: sarà un batteryphone come il predecessore

Stando a quanto si apprende, il Samsung Galaxy S25 Plus potrebbe avere la stessa capacità della batteria del suo predecessore. L’azienda sudcoreana tende a essere cauta quando si tratta di grandi aggiornamenti per la serie Galaxy S, e questo approccio conservativo sembra estendersi anche alla prossima gamma S25. Secondo una recente fuga di notizie, non sembra che ci cambiamenti significativi nella dimensione della batteria per il modello Plus.

Samsung Galaxy S25 Plus: ecco cosa è emerso

Secondo la fonte affidabile GalaxyClub, il Galaxy S25 Plus avrà la stessa batteria del suo predecessore, il S24 Plus. Questo significa una capacità nominale di 4.755mAh, che Samsung probabilmente commercializzerà come una batteria da 4.900 mAh (simile a quella del S24 Plus).

Le indiscrezioni suggeriscono anche che il modello base S25 e il top di gamma S25 Ultra manterranno le rispettive batterie da 4.000mAh e 5.000mAh della generazione S24. Sebbene la mancanza di un aumento della batteria non sia una buona notizia, è importante ricordare che la capacità da sola non determina l’autonomia. Altri fattori come l’efficienza energetica del chipset e la tecnologia del display svolgono un ruolo cruciale. Ed è proprio qui che le cose diventano più interessanti.

Si dice che il chipset a 3nm che alimenterà la serie S25 offrirà miglioramenti nell’efficienza rispetto ai chip a 4nm della linea S24. Ciò potrebbe tradursi in una migliore durata della batteria, nonostante le capacità invariate. Non di meno, la mancanza di un aumento della capacità della batteria potrebbe mettere la serie S25 in leggero svantaggio rispetto ad alcuni concorrenti. Telefoni come il OnePlus 12, Vivo X100 Pro, Asus Rog Phone 8 e Honor Magic 6 Pro vantano tutti batterie superiori a 5.400mAh. La competizione diventa sempre più dura, con indiscrezioni che parlano di un prossimo flagship di OnePlus dotato di una batteria enorme da 6.000mAh.

Alla fine, resta da vedere se la serie S25 riuscirà a competere in termini di durata della batteria. Dovremo aspettare le specifiche ufficiali e i test reali per avere un quadro più chiaro.