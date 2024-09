Samsung Galaxy S25 Ultra avrà un comparto fotografico incredibile

Il Samsung Galaxy S25 Ultra, nonostante il suo lancio sia ancora distante diversi mesi, è già al centro di numerose indiscrezioni. Secondo alcune di queste voci, lo smartphone sarà dotato di un obiettivo tele da 50 MP con zoom ottico 3x.

Samsung Galaxy S25 Ultra: cosa sappiamo ad oggi?

In una recente fuga di notizie, il tipster Ice Universe ha rivelato che il Galaxy S25 Ultra sarà dotato di un sensore ultragrandangolare da 50 MP. Stando a quanto si apprende, il sensore avrà una dimensione di 1/2,52 pollici, con una dimensione dei pixel di 0,7μm, e sarà abbinato a un’apertura più ampia di f/1.9 per catturare più luce. A titolo di confronto, l’attuale Galaxy S24 Ultra dispone di una fotocamera ultragrandangolare da 12 MP, con un sensore di 1/2,55 pollici e un’apertura di f/2.2.

Una lente ultragrandangolare da 12 MP non è in grado di soddisfare il requisito minimo di risoluzione di 33,2 MP per la registrazione di video in 8K. Tuttavia, con il sensore da 50 MP previsto, il Galaxy S25 Ultra sarà probabilmente in grado di supportare la registrazione video in 8K sia dalla fotocamera principale che da quella ultrawide. Questo miglioramento dovrebbe anche aumentare la stabilità video grazie al campo visivo più ampio dell’obiettivo ultragrandangolare.

La maggiore risoluzione di 50 MP offre numerosi vantaggi, come uno spazio maggiore per la stabilizzazione EIS durante la registrazione in 8K. Tuttavia, ciò potrebbe comportare un leggero restringimento del campo visivo. Oltre alle fotocamere sopra citate, il nuovo flagship del colosso sudcoreano manterrà il teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom 5x e la fotocamera principale da 200 MP che abbiamo già visto sull’attuale ammiraglia, il Samsung Galaxy S24 Ultra. La nuova configurazione quindi, potrebbe permettere agli utenti di girare video in 8K da tutte e quattro le fotocamere posteriori, con il possibile supporto per il cambio di lente durante la registrazione delle clip.