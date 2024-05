Samsung Galaxy S25 Ultra: finalmente rinnovato il comparto fotografico

Samsung Galaxy S25 Ultra avrà come il precedente S24 un comparto fotocamera posteriore dotato di quattro obiettivi, ma due di questi saranno diversi, più performanti. La notizia arriva da Ice Universe, un leaker su Weibo generalmente considerato affidabile. Non ci sono ancora dettagli sicuri al cento per cento su quali saranno i due sensori aggiornati, ma è probabile che vengano aumentati i megapixel o che vengano introdotte nuove funzionalità.

Più megapixel, più qualità

Secondo il leaker cinese Samsung Galaxy S25 Ultra vanterebbe un sistema di fotocamere notevolmente migliorato rispetto al suo predecessore, offrendo una maggiore risoluzione, zoom più potenti e sensori più grandi. La camera principale rimarrebbe sempre da 200 MP, mentre la grandangolare passerebbe da 12 megapixel a 50 megapixel. Il boost più importante lo riceverebbe sul versante zoom, col teleobiettivo uno da 50 MP con zoom ottico 3x e il super teleobiettivo” uno da 50 MP con zoom ottico 5x. Valori più elevati rispetto a quelli di Samsung S24: teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e un super teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x.

Inoltre altri leak puntano ad un sensore ben più grande della fotocamera principale da 200 megapixels, si parla delle dimensioni di un pollice. Cosa questa che da sola garantirebbe uno stacco rispetto a S24 notevole, con foto migliori e più luminose anche in situazioni critiche.

Queste sono le ultime voci di corridoio che riguardano Samsung S25 Ultra, ma negli ultimi tempi insider e leaker non sono stati certamente fermi. Ad esempio, secondo l’affidabile leaker Revegnus molto realisticamente il nuovo dispositivo segnerà un cambio di passo anche esteticamente parlando rispetto al passato, mentre a seconda del mercato di destinazione, il cuore di Samsung S25 Ultra sarà un Snapdragon 8 Gen 4 o un Exynos di nuova generazione.