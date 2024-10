Samsung Galaxy SmartTag2: 4 localizzatori bluetooth a prezzo REGALO su Amazon

Sì, viaggiare! In assoluto l’esperienza più bella del mondo, ma che ansia però caricare le valigie da stiva – ogni volta con la speranza che non si perdano. Per non parlare del portafoglio, il cellulare, documenti importanti e passaporto… da oggi non avrai più problemi. Samsung Galaxy SmartTag2, il localizzatore Bluetooth potentissimo in confezione da 4 pezzi, lo paghi solamente 66,90€ con il 6% di sconto Amazon!

4 pezzi in 2 colorazioni diverse, nero e bianco, da poter inserire nel portafoglio oppure attaccati comodamente sulle chiavi e sulla chiusura della valigia per non perdere più i tuoi beni più preziosi e importanti. Scopri di seguito le loro funzionalità uniche!

Con modalità smarrimento per non perdere più nulla

Per chi ama viaggiare e vuole tenere tutto sotto controllo, il Samsung Galaxy SmartTag2 è una soluzione pratica e affidabile per non perdere mai di vista i propri oggetti. Venduto in un comodo set da quattro pezzi, questo localizzatore Bluetooth è progettato per essere facilmente associato a vari oggetti: dalla valigia allo zaino, fino al portafoglio o al mazzo di chiavi. Grazie alla Modalità Smarrito, è possibile ritrovare rapidamente un oggetto grazie a un segnale che ne facilita la localizzazione.

La nuova versione del Galaxy SmartTag è pensata per resistere alle sfide dei viaggi, con una certificazione IP67 che lo rende resistente a polvere e acqua, ideale per gli esploratori che si spostano tra aeroporti, stazioni e avventure outdoor. Il design compatto lo rende perfetto per essere attaccato a qualsiasi oggetto senza ingombrare, mentre la batteria a lunga durata (fino a 500 giorni) riduce la necessità di sostituzioni frequenti, assicurando una protezione continua.

Semplice da configurare, questo localizzatore Bluetooth è un alleato perfetto per ogni viaggiatore: con il Galaxy SmartTag2, esplorare il mondo diventa più sicuro e organizzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.