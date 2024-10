Samsung Galaxy SmartTag2: come l'Apple AirTag ma a soli 22€ (-43%)

Ti capita spesso di dimenticare smartphone o chiavi in giro? Abbiamo la soluzione per te perfetta per ritrovare tutti i tuoi oggetti personali in un attimo! Si tratta del Samsung Galaxy SmartTag2, oggi disponibile su Amazon a soli 22 euro con un mega sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Samsung Galaxy SmartTag2: le specifiche tecniche e le modalità di utilizzo

Il Samsung Galaxy SmartTag2 è un localizzatore Bluetooth perfetto per i più smemorati, in quanto è in grado di tracciare nella massima precisione qualsiasi tipologia di oggetto.

Innanzitutto possiede un’autonomia fino a 500 giorni, e fino al 40% in più di batteria con la modalità Risparmio energetico. In più, il suo design non solo è compatto ma è super resistente grazie alla classificazione IP67 quindi progettato per resistere alla polvere e all’acqua, e seguirti in ogni avventura all’aria aperta.

Una delle sue funzionalità più importanti è la modalità Smarrito che permette all’NFC (Near Field Communication) di mostrare il tuo contatto registrato e un messaggio sullo smartphone di chi lo trova, a prescindere dal sistema operativo. Invece con la funzionalità Cerca nelle vicinanze è possibile ottenere indicazioni passo-passo tramite la modalità Naviga, oppure far suonare Galaxy SmartTag2 per ricevere un segnale acustico che ti aiuterà a localizzarlo senza difficoltà.

Ricordiamo che questo localizzatore è compatibile con smartphone e tablet Galaxy con Android 9.0 o superiore e almeno 3GB di RAM o superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.