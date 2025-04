Samsung Galaxy SmartTag2: localizzatore Bluetooth scontatissimo al 41% (tuo a soli 23€)

Sei pronto a dire addio allo stress di perdere i tuoi oggetti personali? Oggi è il momento perfetto per approfittare di un’offerta imperdibile su Amazon: il Samsung Galaxy SmartTag2 è disponibile con un sconto del 41%, al prezzo promozionale di soli 23,18€. Non lasciarti sfuggire questa occasione straordinaria per avere il controllo totale sui tuoi oggetti più preziosi!

Un alleato piccolo ma potente

Il Galaxy SmartTag2 è un dispositivo compatto e leggero, con dimensioni di appena 5,24 x 2,88 x 0,8 cm e un peso di soli 14 grammi. Grazie al suo design pratico, puoi attaccarlo facilmente a chiavi, borse o persino al collare del tuo animale domestico. Non importa dove ti trovi, il tuo oggetto sarà sempre al sicuro.

Uno dei punti di forza di questo localizzatore è la sua batteria CR2032 sostituibile, che garantisce fino a 500 giorni di utilizzo continuo. E non finisce qui: attivando la modalità Risparmio energetico, l’autonomia aumenta del 40%, eliminando ogni preoccupazione di frequenti sostituzioni.

Resistenza in ogni situazione e funzionalità innovative

Il Galaxy SmartTag2 è progettato per resistere alle condizioni più difficili. La certificazione IP67 assicura protezione contro polvere e immersioni temporanee in acqua, rendendolo ideale per chi ama l’avventura o per l’uso quotidiano all’aperto.

Con la Modalità Smarrito, il dispositivo sfrutta la tecnologia NFC per mostrare un messaggio personalizzato e le tue informazioni di contatto sullo smartphone di chi trova l’oggetto. Questo aumenta significativamente le possibilità di recupero. Inoltre, la Modalità Naviga ti guida passo-passo per ritrovare i tuoi oggetti, mentre un segnale acustico ti aiuta a localizzarli anche in spazi ristretti.

Se possiedi un dispositivo Galaxy con Android 9.0 o superiore, il Galaxy SmartTag2 si integra perfettamente con l’app SmartThings, offrendo un’esperienza utente senza pari. Localizzare i tuoi oggetti non è mai stato così semplice e intuitivo.

il Samsung Galaxy SmartTag2 al prezzo imbattibile di 23,18€ con uno sconto maxi del 41%.

