Samsung Galaxy Tab A8, l'offerta SHOCK arriva da eBay: costa solo159€

Il Samsung Galaxy Tab A8 continua a mietere successi sia di critica che ovviamente di vendite, complici in tal senso le promozioni di cui è protagonista. Come questa di eBay, che lo vede nel taglio 4/64GB e in versione italiana, offerto all’eccellente prezzo di 159€ rispetto costo originale di 249€. Proprio così, se ti affretti e segui subito questo link puoi acquistare questo splendido tablet a un prezzo super conveniente con le spese di spedizioni gratuite. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata a pochi pezzi.

Samsung Galaxy Tab A8: prezzo WOW su eBay

Col suo ampio pannello da 10,5″ contornato da cornici sottilissime per dare spazio al display e dunque a una migliore visibilità dello schermo per studiare, lavorare e divertirsi, il Samsung Galaxy Tab A8 è uno dei migliori tablet sul mercato. Complice, ovviamente, la presenza del potente processore octa core, che pulsa forte da sotto la scocca in metallo dal profilo ultrasottile, pari ad appena 6,9 mm.

Supportato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, il processore consente al dispositivo di svolgere qualsiasi compito senza blocchi, incertezze o rallentamenti per far funzionare al meglio Android 11 e tutte le sue applicazioni. Galaxy Tab A8 è sempre pronto ad affrontare qualsiasi sfida, insomma, senza perdere velocità o autonomia. Con l’aggiunta di una scheda microSD da 1 TB puoi salvare ancora più contenuti.

Ottima anche l’autonomia energetica, che grazie alla super batteria 7040 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W, ti offre tanto tempo d’uso senza doverti preoccupare di ricaricare il dispositivo. Il tablet monta poi quattro speaker audio compatibili con Dolby Atmos, a conferma della qualità generale di un prodotto che, lo capisci da te, a questo prezzo nell’edizione Wi-Fi 4/64GB è un vero e proprio regalo. Non perdere quindi l’occasione di prendere questo gioiello a queste condizioni, ovverosia a soli a 159€. Vai su eBay e mettilo semplicemente nel tuo carrello. Spedizioni rapide e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.