Samsung Galaxy Tab A9+ a mini prezzo: applica subito il codice promo eBay

Vuoi un tablet che sia adatto sia ai tuoi progetti professionali che al divertimento a casa di tutta la famiglia? Allora non farti scappare l’occasione di acquistare su eBay il Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 139 euro con uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo NOVEMBRE24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile della promozione, hai ancora pochi giorni a disposizione!

Samsung Galaxy Tab A9+: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un tablet di ultima generazione che soddisfa le esigenze di qualsiasi tipologia di utente, sia in ufficio che a casa.

In primis è dotato di un potentissimo processore Qualcomm SM6375 che garantisce prestazioni ottimali e che, quindi, permette di effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera più fluida ed efficiente che mai.

Inoltre ha uno schermo super ampio da 11 pollici che permette di avere una visualizzazione ottimale in qualsiasi condizione di luce esterna, offrendo sempre immagini dalle tonalità brillante e i particolari minuziosi. Per di più, questo modello permette di dividere lo schermo in tre parti per un multitasking efficiente: in questo modo potrai disegnare, guardare immagini e intrattenere una conversazione video con 3 app aperte simultaneamente.

La batteria enorme da 7.040 mAh non è da meno tanto che ti offre un’autonomia elevatissima che ti accompagana per più di una giornata senza alcuna preoccupazione. Per finire, dispone di 128 GB di memoria interna, quindi abbastanza grande da poter archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.