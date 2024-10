Samsung Galaxy Tab A9: applica il codice promo per averlo ad una spesa minima

Il tablet più ricercato sul mercato in questo momento oggi può essere tuo ad un prezzo speciale! Parliamo del Samsung Galaxy Tab A9+, acquistabile su eBay a soli 149 euro con uno sconto di 10 euro da applicare sfruttando il codice promo PSPROTT24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Samsung Galaxy Tab A9+: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è uno dei tablet più venduti del momento, ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero conveniente.

Innanzitutto ha una batteria potente che ti accompagna in tutta la giornata così da poterlo utilizzare in modo intensivo per ore e ore senza nessuna preoccupazione. Inoltre, grazie alla funzionalità di ricarica rapida, potrai avere l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

Questo modello è dotato di una RAM da 4 GB ed una memoria interna da 64 GB che ti permette di conservare i tuoi file più importanti nella massima sicurezza.

Un’altra specifica davvero interessante è la possibilità di suddividere lo schermo in tre parti per un multitasking efficiente. Questo vuol dire che potrai disegnare, guardare immagini e intrattenere una conversazione video con 3 app aperte simultaneamente, senza la necessità di chiuderne una.

Con questo dispositivo anche la sicurezza è sempre garantita in quanto ti permette di proteggere le tue informazioni e archiviare dati importanti sfruttando la funzionalità di Secure Folder.

