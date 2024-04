Samsung Galaxy Tab A9+, il prezzo crolla! Ora è BEST BUY assoluto!

Galaxy Tab A9+ è uno dei tablet più recenti messi in commercio da Samsung. Questo tablet è il classico fascia media ma che, come da tradizione della casa coreana, ha caratteristiche e funzionalità che puntano ben più in alto. Galaxy Tab A9+ funzionalità e caratteristiche che lo rendono adatto sia a coloro che cercano un tablet “da tutti i giorni”, perfetto per l’intrattenimento familiare, sia per coloro che cercano un dispositivo adatto ad esigenze lavorative. Lo sconto proposto da Amazon è quindi decisamente esaltante: MENO 30%, una bella sforbiciata che fa crollare il prezzo di listino di ben 78 euro! Da 282 euro il costo crolla e si ferma a 182 euro! Offerta top, senza se e senza ma!

Grande tablet, grande sconto

Le specifiche tecniche di Galaxy Tab A9+ ci raccontano un tablet solido e concreto che non teme paragoni con rivali di tutt’altro costo.

Nello specifico:

Display 11 pollici

Risoluzione WUXGA 1920 x 1200 16:10

CPU Snapdragon 695

4 GB RAM

64 GB spazio di archiviazione

Connettività Bluetooth 5.1

batteria è da7.040mAh

4 speaker e supporto Dolby Atmos

Galaxy Tab A9+ si difende davvero bene “sotto il cofano”. La presenza di un processore potente e di una RAM di generose dimensioni permettono di mandare a schermo senza tentennamenti i giochi pesanti e esuberanti, e gestire senza problemi il multitasking più spinto. Niente lag quindi!

Dove Galaxy Tab A9+ si esalta è nell’intrattenimento. Lo schermo grande, luminoso e ultra nitido, unito ai 4 altoparlanti e al supporto al Dolby Atmos ci permette di vedere film o serie TV davvero bene, in maniera estremamente piacevole!

Una cosa decisamente azzeccata e per nulla scontata è che Galaxy Tab A9+ sia pensato anche per essere usato dai più piccoli vista la presenza di funzionalità come la Modalità Bambini e il supporto per la S Pen. S Pen che i bambini possono usare per disegnare, mentre gli adulti potranno utilizzarla per scrivere e prendere appunti.

BEST BUY assoluto questo Galaxy Tab A9+ ! Lo sconto è davvero sontuoso MENO 30%! Da 282 euro il costo crolla e si ferma a 182 euro!

