Samsung Galaxy Tab A9+ scontatissimo al -36%: ultimi a disposizione

Vuoi un tablet super performante ed efficiente da utilizzare sia in ufficio che a casa? Punta tutto sul Samsung Galaxy Tab A9+, oggi disponibile su Amazon a soli 199 euro con un mega sconto del 36%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Samsung Galaxy Tab A9+: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un concentrato di potenza ed affidabilità, perfetto per eseguire in modo perfetto anche i progetti professionali più complessi.

Innanzitutto è dotato di 8GB di RAM per ottimizzare le prestazioni durante il multitasking e una capacità di archiviazione di 128 GB, ampliabile fino a 1TB: in questo modo potrai archiviare qualsiasi file sempre in alta risoluzione e nella massima sicurezza.

Un’altra specifica che lo contraddistingue dagli altri modelli sul mercato è la funzionaltià di suddivisione dello schermo in tre parti per un multitasking efficiente. Così facendo potrai disegnare, guardare immagini e intrattenere una conversazione video con tre applicazioni aperte in contemporanea senza la necessità di chiuderne una.

La batteria è super potente così da garantirti un’autonomia lunghissima che può superare le 24 ore anche con un utilizzo intensivo. Anche la sicurezza è sempre garantita infatti potrai proteggere le tue informazioni e archiviare dati importanti con Secure Folder, oltre a monitorare il livello di sicurezza complessiva del dispositivo con Privacy Dashboard.

