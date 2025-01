Samsung Galaxy Tab S10+: il più innovativo sul mercato scontato di 450€ (-39%)

Stai cercando un nuovo tablet da utilizzare sia in ufficio che a casa per divertirti? La soluzione perfetta per te è il Samsung Galaxy Tab S10+, oggi disponibile su Amazon a soli 700 euro con un super sconto del 39%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 450 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre, potrai rateizzare il pagamento in modo semplice e sicuro con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promzoione del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy Tab S10+: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab S10+ è uno degli ultimi tablet lanciati sul mercato, ed oggi lo trovi su Amazon ad un prezzo davvero scontatissimo.

È dotato di un processore potentissimo che assicura performance eccezionali in qualsiasi settore, permettendo di svolgere qualsiasi tipologia di operazione in maniera più fluida ed efficiente che mai. Inoltre dispone del sistema operativo Android 14 che è perfetto sia per lavorare che per divertirti.

Un’altra specifica importante è il suo display Dynamic AMOLED 2X con Tecnologia anti-riflesso e Vision Booster che regala una visualizzazione impeccabile con tonalità brillanti e dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

La batteria non è da meno ed è in grado di supportarti per più di una giornata senza alcuna preoccupazione, mentre la ricarica SuperFast Charge ti riporta al 100% di energia in pochi minuti. Allo stesso tempo la RAM da 12 GB con la memoria interna da 256 GB offre uno spazio di archiviazione super esteso così da poter conservare tutti i file che vuoi in maniera rapida e sicura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.