Samsung Galaxy Tab S6 Lite (con S Pen inclusa): oggi lo paghi quasi la metà

Porta a casa il Samsung Galaxy Tab S6 Lite ad un prezzo mai visto prima: solo 197,47€ invece di 359€ grazie ad un mega sconto del 45%! Un’offerta imperdibile per un dispositivo versatile e potente, perfetto per ogni esigenza. Non perdere l’occasione di risparmiare su un tablet che combina eleganza, funzionalità avanzate e un’esperienza d’uso senza pari.

Design raffinato e prestazioni eccezionali

Con uno spessore di soli 7 millimetri, il Galaxy Tab S6 Lite è un vero gioiello di tecnologia. Al suo interno troviamo un potente processore Octa Core Exynos 1280 a 64 bit, abbinato a 4 GB di RAM per garantire fluidità e velocità in ogni operazione. La memoria interna da 128 GB, espandibile fino a 1 TB, offre tutto lo spazio necessario per archiviare file, app e contenuti multimediali senza preoccupazioni.

Il display LCD TFT da 10,4 pollici con risoluzione 2000×1200 pixel offre immagini nitide e colori vivaci, rendendo questo tablet ideale per guardare film, lavorare o navigare online. Grazie alla batteria da 7040 mAh, potrai utilizzarlo fino a 13 ore consecutive senza interruzioni, eliminando ogni ansia da ricarica.

Connettività e multimedialità

Inclusa nella confezione, la S Pen è il complemento perfetto per il Galaxy Tab S6 Lite. Questo accessorio, che si aggancia magneticamente al tablet, trasforma il dispositivo in uno strumento creativo completo. Scrivi, disegna, evidenzia e trasforma i tuoi appunti in formato digitale con estrema semplicità grazie all’app Samsung Notes. Un alleato indispensabile per studenti, professionisti e creativi.

Il tablet è dotato di connettività Wi-Fi 802.11ac per una navigazione internet veloce e stabile. Sul fronte multimediale, troviamo una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP, perfette per videochiamate e scatti occasionali. Tutto ciò è gestito dal moderno sistema operativo Android 14, che assicura un’interfaccia intuitiva e aggiornata.

Con un risparmio di oltre 160€, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è il tablet perfetto per chi cerca qualità e convenienza. Oggi puoi acquistarlo a soli 197 euro con un maxi sconto del 45%. Completa subito il tuo ordine e approfitta di questa offerta straordinaria!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.