Samsung Galaxy Tab S6 Lite in promo esclusiva: consegna prevista entro Natale

Ti presentiamo uno dei tablet più ricercati sul mercato e che oggi puoi portare a casa in offerta straordinaria! Parliamo del Samsung Galaxy Tab S6 Lite, al momento disponibile a soli 219 euro con uno sconto conveniente del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’occasione è davvero conveniente, non fartela scappare!

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite vanta un Processore a 64 bit Octa Core Exynos 1280 che offre prestazioni ottimali per quanto riguarda qualsiasi tipologia di operazione, anche le più complesse.

Una delle sue specifiche di spicco è sicuramente la batteria da 7.040 mAh che ti offre un’autonomia eccezionale tanto che potrai utilizzarlo anche in modo intensivo per più di una giornata. Per di più è possibile goderti fino a 13 ore di visualizzazione senza doverti preoccupare di rimanere a corto di energia.

Questo modello vanta un ampio schermo da 10.4 pollici che offre una visualizzazione dinamica e immersiva: potrai guardare contenuti YouTube Premium o Netflix in maniera ottimale, sentendoti sempre al centro dell’azione in qualsiasi momento.

Allo stesso tempo, il tablet ha una RAM da 4 GB e una memoria interna da 128 GB espandibile con microSD fino a 1 TB così da poter conservare qualsiasi tipologia di file in maniera super sicura.

