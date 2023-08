Samsung Galaxy Tab S9, finalmente arriva lo sconto Amazon! MENO 120 euro!

Il Samsung Galaxy Tab S9, l’ultimo modello della linea Galaxy Tab di Samsung, è un potente tablet che offre un’esperienza multimediale e versatilità a livelli eccezionali, il tutto all’insegna della portabilità e della comodità d’utilizzo! Componentistica d’eccellenza e quindi prestazioni al top, Samsung Galaxy Tab S9 non è un tablet normale è davvero un prodotto eccezionale, capace di soddisfare tutte le tipologie di utenti. Lo sconto Amazon taglia il prezzo di ben 120 euro, un MENO 11% che fa capire la caratura del dispositivo! 929 euro invece che 1049 euro!

Bello, comodo e potentissimo!

Una delle caratteristiche più sorprendenti di Samsung Galaxy Tab S9 è il suo display. Con una dimensione di 11 pollici e una risoluzione di 2560×1600 pixel, il display offre immagini nitide e dettagliate che rendono l’esperienza visiva coinvolgente. Inoltre, lo schermo di Samsung Galaxy Tab S9 è ovviamente un Super AMOLED, che offre colori vivaci e un contrasto straordinario, rendendo i video e le immagini davvero sbalorditivi. L‘HDR10 e la frequenza di aggiornamento di 120Hz fanno il resto. Un display eccezionale quindi, davvero senza compromessi.

Oltre al suo display di alta qualità, Samsung Galaxy Tab S9 è dotato di un potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e una memoria RAM da12 GB, il che garantisce un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva. Zero lag e zero tentennamenti quindi! Lo spazio d’archiviazione non manca, ben 256 giga.

Parlando di batteria, Samsung Galaxy Tab S9 è dotato di una batteria da 8400 mAh, che offre una durata della batteria decisamente lunga per un utilizzo intensivo. Samsung Galaxy Tab S9 è anche ben protetto quando lo si usa all’aperto in portabilità. Il tablet è esistente ad acqua e polvere grazie alla scocca in Armor Aluminum con classificazione IP68.

Inoltre, anche la la S Pen inclusa ha una classificazione IP68 contro acqua e polvere.

Da ultimo Samsung Galaxy Tab S9 è dotato di una fotocamera posteriore da ben 13 megapixel che gli permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 4163×3122 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel.

