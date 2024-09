Samsung Galaxy Watch 4 Classic: vale ancora la pena nel 2024?

Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic, lanciato per la prima volta nel 2021, ha rappresentato un notevole passo avanti nella tecnologia degli smartwatch, essendo uno dei primi a utilizzare il nuovo Wear OS sviluppato in collaborazione con Google. Tuttavia, nel 2024, è evidente che questo orologio ha invecchiato, soprattutto rispetto ai modelli più recenti come il Galaxy Watch 7. Ma la vera domanda è: ha ancora senso acquistare il Galaxy Watch 4 Classic oggi? Su Amazon costa solo 189,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: ecco perché comprarlo

A livello hardware, il Galaxy Watch 4 Classic utilizza il processore Exynos W920, che al tempo era un chip all’avanguardia a 5nm, offrendo prestazioni e efficienza energetica di buon livello. Avanzando al 2024, il nuovo Galaxy Watch 7 è alimentato da un processore a 3nm, che offre una velocità tre volte superiore e una migliore efficienza energetica. Il divario nelle prestazioni è evidente, specialmente quando si utilizzano applicazioni e funzioni più esigenti disponibili sui dispositivi Wear OS più recenti.

Nonostante l’hardware invecchiato, il dispositivo offre ancora un’esperienza fluida per attività di base come il monitoraggio del fitness, le notifiche e il controllo della salute. Include funzionalità standard come il monitoraggio del battito cardiaco, l’ECG, la misurazione dell’ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno, sufficienti per la maggior parte degli utenti. Tuttavia, funzioni avanzate come il rilevamento dell’apnea notturna e i sensori autorizzati dalla FDA per il glucosio o il battito cardiaco irregolare, presenti sul Galaxy Watch 7, mancano qui.

Ciò che rende il Galaxy Watch 4 Classic interessante nel 2024 è il prezzo. Lo puoi comprare a soli 189,90€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Un altro punto a suo favore è il design senza tempo. La cassa in acciaio inossidabile e la ghiera rotante del Galaxy Watch 4 Classic hanno ancora un aspetto premium, anche a distanza di tre anni. La sua struttura robusta con resistenza all’acqua 5ATM e durabilità MIL-STD-810G garantisce che possa resistere all’usura quotidiana. In conclusione, se hai un budget limitato e cerchi uno smartwatch Wear OS affidabile, il Galaxy Watch 4 Classic è una scelta molto interessante oggi.