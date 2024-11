Samsung Galaxy Watch FE: maxi sconto Black Friday del -40% su Amazon

Ecco un ottimo compagno di allenamento che oggi puoi acquistare ad un prezzo minimo grazie alle offerte Black Friday di Amazon! Si tratta del Samsung Galaxy Watch FE, al momento disponibile a soli 119 euro con un super sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy Watch FE: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Samsung Galaxy Watch FE è uno degli ultimi orologi smart lanciati sul mercato, perfetto per accompagnarti non solo nelle tue attività sportive, ma anche nella vita di tutti i giorni.

In primis, questo modello risulta davvero resistente nel tempo in quanto è realizzato in vetro in cristallo di zaffiro, ed è immune a graffi e cadute. Inoltre si distingue per la sua grande resistenza alla polvere e agli schizzi d’acqua, quindi potrai indossarlo ogni giorno senza problemi.

L’orologio è compatibile con smartphone con sistema operativo Android 11 o successivo e RAM superiore a 1.5 GB. Ovviamente è perfetto come compagno di allenamento, soprattutto se sei un runner: grazie alla funzione di analisi avanzata della corsa consente di aumentare l’efficienza dell’allenamento e migliorare le proprie prestazioni, offrendo anche informazioni utili per evitare gli infortuni e stabilire nuovi record in ogni sessione.

Dal punto di vista del design, questo modello ha un cinturino con cuciture a vista coordinato che lo rende adatto a qualsiasi stile di abbigliamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.