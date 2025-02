Samsung Galaxy Watch Ultra a 200€ in meno: promo esclusiva su Amazon

Ecco uno degli smartwatch più innovativi e prestanti del momento, e che oggi può essere tuo ad un prezzo pazzesco! Si tratta del Samsung Galaxy Watch Ultra, oggi disponibile su Amazon a soli 501 euro con un mega sconto del 28%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Samsung Galaxy Watch Ultra: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Watch Ultra è uno smartwatch super funzionale, perfetto per accompagnarti in ogni momento della giornata.

Presenta innanzitutto una scocca leggera e resistente pronta ad affrontare qualsiasi avventura all’aria aperta nella massima sicurezza. In più è resistente all’acqua con classificazione 10 ATM, quindi risulta perfetto per praticare sport acquatici come il nuoto, lo sci nautico e molto altro ancora.

Allo stesso tempo, potrai tenere sotto controllo la tua salute grazie alla funzionalità Samsung Health potenziata con Galaxy AI: in questo modo avrai a disposizione dati migliorati con l’AI disponibili direttamente sull’orologio. In più potrai monitorare il tuo stato giornaliero con Energy Score e scoprire il tuo massimo potenziale in ogni momento.

Non è da meno la batteria super estesa che garantisce un’autonomia estesa che arriva fino a 100 ore nella modalità Risparmio Energetico e fino a 48 ore in modalità Exercise power saving.

Oggi il Samsung Galaxy Watch Ultra è disponibile su Amazon a soli 501 euro con un mega sconto del 28%. Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.