Samsung Galaxy Watch7 in sottocosto grazie alle Offerte Prime

Ecco uno degli ultimi smartwatch lanciati sul mercato che, in occasione della Festa delle Offerte Prime, puoi acquistare ad un prezzo stracciato! Parliamo del Samsung Galaxy Watch7, oggi disponibile su Amazon a soli 235 euro con uno sconto del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli già stanno andando a ruba!

Samsung Galaxy Watch7: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Watch7 è un gioiellino di ultima generazione che permette di ottimizzare la tua routine quotidiana sotto tutti i punti di vista.

La sua punta di diamante è sicuramente il nuovo processore 3NM che permette di effettuare qualsiasi operazione nel modo più efficiente e fluido possibile, passando velocemente dalle previsioni meteo al tuo workout. Allo stesso tempo la batteria ottimizzata offre una potenza che dura a lungo così da non abbandonarti mai nell’arco della giornata.

Questo modello, inoltre, è un compagno di allenamenti perfetto attraverso il quale potrai crea la tua routine ideale con riscaldamento, stretching e pause, oltre a monitorare le tue prestazioni e i tuoi miglioramenti per essere sempre più motivato che mai.

Un’altra caratteristica importante dell’orologio smart è la funzionalità di Monitoraggio del sonno con la quale poter controllare le diverse fasi del sonno, i battiti notturni, la qualità del riposo e così via.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.